Nell'edizione odierna del Corriere della Sera-Brescia, è intervenuto l'attaccante dell'Ospitaletto Francesco Galuppini, che ha parlato della sfida all'Union Brescia, squadra di cui era tifoso da bambino. Gli anni di Roberto Baggio, ricorda il giocatore, spiegando poi che la gara contro le rondinelle sarà diversa dalle altre, molto sentita sulla sponda orange: "quello che danno i giovani è entusiasmo, vivono tutto a 100 all’ora ed è giusto che vivano questo derby a modo loro. Non vanno tolte le emozioni", dice.

Per altro, in estate, era vicino a vestire la maglia del Brescia, ma la trattativa non è andata in porto, ed ecco dunque che c'è stato il ritorno a casa. "La società sembrava pronta per un salto di qualità - dice Galuppini -: avevo avuto garanzie sulle conferme dei giocatori di spicco, l’avvicinamento a casa è stato fondamentale ma il progetto tecnico altrettanto. [...] abbiamo margine sulla zona playoff, il nostro obiettivo. Il percorso sin qui è ottimo, ma non dobbiamo fermarci".

Attenzione però a parlare di scontro diretto, nonostante la sfida si presenti come uno scontro prima contro quinta: "25 punti sono un bottino incredibile, ma ci vuole mentalità e l’ambizione di poter crescere: sabato dobbiamo pensare a uno scontro per accorciare le distanze (nove punti, ndr) dalla vetta, questa è la mentalità giusta. C’è la leggerezza di non avere nulla da perdere".