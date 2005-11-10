I tifosi del Padova hanno pubblicato un duro comunicato contro i continui divieti di trasferta e le continue restrizioni. Questo il comunicato pubblicato da Appartenenza Biancoscudata

Il calcio deve tornare ai tifosi. No, signori: i tifosi devono tornare nel calcio.

Appartenenza Biancoscudata informa la cittadinanza e tutta la tifoseria biancoscudata che è stata formalmente depositata nella giornata di lunedì 23 novembre presso la Questura di Padova la comunicazione di preavviso per lo svolgimento di un sit-in e di una manifestazione pacifica in programma sabato 5 dicembre 2026, con ritrovo alle ore 11:00 in Piazzetta delle Garzerie e successivo corteo verso Palazzo Moroni. Siamo ora in attesa dell’ufficializzazione da parte della Questura, fiduciosi di poter esercitare pienamente e pacificamente il nostro diritto di manifestare.

L’iniziativa nasce in continuità con il recente convegno di FederTifosi svoltosi allo Stadio Euganeo. A tal proposito, Appartenenza Biancoscudata desidera ringraziare l’Associazione Clubs Biancoscudati e al suo Presidente Gianfranco Borsatti per l’ospitalità e la sensibilità dimostrate, ricambiando l’invito a partecipare alla manifestazione del 5 dicembre per proseguire insieme il percorso avviato nella loro sede.

L’invito a scendere in piazza è rivolto a tutte le associazioni dei club biancoscudati, alla comunità di tifosi Padovani, alle associazioni cittadine e in particolare alla società Calcio Padova, a tutte le società sportive che condividono la giustezza di questa manifestazione, alle istituzioni e a tutti quei politici che credono che fare politica significhi operare concretamente per il bene della propria comunità.

Il calcio deve tornare ai tifosi. No, signori: i tifosi devono tornare nel calcio. Oggi stiamo assistendo a un progressivo allontanamento della gente dagli stadi: tra divieti spesso incomprensibili e sproporzionati, che di frequente si trasformano in veri e propri DASPO collettivi continui, con costi esorbitanti, e importanti danni economici per le stesse società calcistiche, di questo passo i tifosi smetteranno semplicemente di andare a vedere le partite, svuotando lo sport della sua anima più vera.

La necessità di far sentire la nostra voce diventa oggi ancora più urgente alla luce di criticità ormai insostenibili:

Il caro-biglietti e la scomparsa dei settori popolari: andare allo stadio sta diventando un lusso per pochi. Ad oggi, in quasi tutti gli impianti italiani non esiste più un vero settore popolare con prezzi accessibili a studenti, lavoratori e famiglie. Senza tariffe eque, il calcio perde la sua funzione sociale ed esclude proprio chi lo ha sempre sostenuto.

Tempi compressi e diritto alla difesa negato: quanto emerso dalla vicenda dei divieti per Padova–Sampdoria e dalla pronuncia del TAR del Veneto evidenzia un cortocircuito istituzionale inaccettabile, nel silenzio assordante di chi della giustizia e sicurezza ne fa una battaglia politica. L’adozione di provvedimenti limitativi a ridosso delle gare comprime i tempi al punto che, in sede di ricorso d’urgenza, nemmeno le questure riescono a depositare per tempo le proprie motivazioni richieste dal giudice, giuste o sbagliate che siano. Di conseguenza, gli stessi giudici si trovano impossibilitati a esprimere una valutazione piena, neutrale e approfondita prima della partita, rinviando il giudizio nel merito a settimane di distanza, a danno ormai compiuto.

Tenetevi pronti per sabato 5 dicembre. Perché senza tifosi non c’è calcio, e difendere chi va allo stadio significa difendere un patrimonio sociale e civile di tutta la comunità.

Appartenenza Biancoscudata