Contro l’Hellas Verona nel prossimo turno di campionato sulla panchina dell’Empoli siederà senza dubbio quel Lorenzo Tonelli promosso dall’Under 17 – assieme al vice Francesco Tavano - in attesa che la società decida il nome dell’allenatore che prenderà il posto di Matteo Andreoletti. L’ex difensore infatti non ha il patentino per allenare in Serie B e dunque otterrà una deroga di 30 giorni in attesa delle decisioni della società per poi restare nello staff del nuovo tecnico.

Come potrebbe giocare l’Empoli di Tonelli

Visto il poco tempo a disposizione per preparare la sfida contro gli scaligeri non è detto che Tonelli modifichi in maniera radicale il sistema di gioco anche se nel settore giovanile ha sempre usato una linea a quattro e il trequartista alle spalle di due punte. Il 4-3-1-2 è infatti il modulo più utilizzato dall’Under 17 dell’Empoli sotto la gestione del giovane allenatore. In prima squadra mancano però i terzini con il solo Niccolò Corrado a sinistra che può agire anche sulla linea arretrata, mentre sull’altra fascia bisognerebbe o allargare il centrale Curto, con Indragoli, Cauz e Bembnista a giocarsi le due maglie al centro, o arretrare il giovane Egan. A centrocampo invece Saporiti tornerebbe ad agire da trequartista dietro Shpendi e uno fra Popov, Ceesay e Distefano con Magnino o Bandinelli ad affiancare Yepes e Biondini nella linea mediana.

Il possibile 4-3-1-2 di Tonelli

L’Empoli dunque potrebbe schierarsi nel seguente modo: Seghetti; Curto (Egan), Bembnista, Idragoli, Corrado; Biondini, Magnino, Yepes; Saporiti; Shpendi, Popov.