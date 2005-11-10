Filippo Alessio, attaccante del Vicenza, è stato ospite di “È solo calcio”. Queste le sue parole raccolte da trivenetogoal.it:

“Come stai attualmente? Ho subìto un infortunio muscolare, non so ancora bene i tempi però c’è di peggio. Sto lavorando con lo staff medico e i preparatori per tornare il prima possibile. Poi mi sembra che fortunatamente l’unico che sta un po’ così e così sono io.

Il tuo ruolo? Ho una grande qualità e nella zona offensiva posso giocare un po’ dappertutto, sia prima punta che seconda, sia trequartista. Mi piace giocare sia spalle alla porta che puntare l’uomo. La cosa certa è che devo migliorare i numeri: per un attaccante è la cosa più importante. Quest’anno ho fatto anche il trequartista e davanti posso giocare ovunque.

Mezzala? Ci poteva stare come ruolo, nel calcio di adesso è importante come si interpreta il gioco, Gallo mi chiedeva di spingere e fare la differenza negli ultimi metri, ritengo fosse la cosa giusta da parte sua.

Pellizzari? Abbiamo un ottimo rapporto sia personale che come giocatore, mi ha impressionato l’anno scorso quando l’ho ritrovato dopo la Primavera, sia quest’anno al debutto in serie B, posso solo augurargli il meglio.

L’umore in spogliatoio? È normale che siamo tutti scontenti, adesso stiamo tutti pensando a ripartire e a compattarci per tirare fuori qualcosa di più che serve in questo momento.

Leverbe? Si è sempre allenato al massimo e non gli si può dire niente. Lo dimostra anche l’esultanza al gol di Morra ad Ascoli”