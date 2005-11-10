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Altamura, nuovo innesto in mediana: Bianchini firma fino al 30 giugno 2027Ufficiale
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Daniel Uccellieri
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26.11.2026 21:49Serie C
L'Altamura tessera il centrocampista argentino Giancarlo Bianchini: contratto fino al 30 giugno 2027.
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Nuovo innesto per l'Altamura, che rinforza il centrocampo con un giocatore proveniente dalla Pro Patria. Il club pugliese ha ufficializzato il tesseramento dell'argentino Giancarlo Bianchini, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.
Altamura, tesserato Giancarlo Bianchini: contratto fino al termine della stagione
La società comunica di aver tesserato il centrocampista argentino 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢𝐧𝐢, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.
Classe 1997, è cresciuto nei settori giovanili argentini. Arrivato in Italia, ha giocato con l’Audace Cerignola e con il Fasano. Nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia della Pro Patria.
Benvenuto ad Altamura, Giancarlo!
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