Ci sono legami nel calcio che resistono al tempo e al cambio di ruolo. Quello tra Francesco "Ciccio" Tavano e l'Empoli appartiene senza dubbio a questa categoria: l'ex attaccante entra infatti nello staff della prima squadra come collaboratore tecnico, affiancando il nuovo allenatore Lorenzo Tonelli. Un nuovo capitolo per uno dei simboli più amati della storia recente del club azzurro.

Empoli, una seconda casa

Nato a Caserta nel 1979 ma cresciuto calcisticamente in Toscana, tra le giovanili della Fiorentina e le prime esperienze con Pisa e Rondinella, Tavano trova a Empoli la sua vera dimensione. L'esordio in Serie B arriva nella stagione 2001-2002, culminata con la promozione, ma è nel biennio 2004-2006 che esplode definitivamente: 38 reti in due anni, equamente divise tra Serie B (19) e Serie A (19).

Numeri che gli valgono la chiamata del Valencia nell'estate 2006. L'avventura spagnola dura però pochi mesi e a gennaio Tavano rientra in Italia alla Roma (16 presenze e 2 gol), prima di rilanciarsi al Livorno: in amaranto vince la classifica cannonieri della Serie B 2008-2009 con 24 gol, trascinando i labronici in massima serie.

Il ritorno e il record con la maglia azzurra

Nel 2011 si riaprono le porte del Castellani. È una seconda giovinezza: in quattro stagioni Tavano segna a raffica e riscrive la storia del club, diventando il miglior marcatore di sempre dell'Empoli con 120 reti in 311 presenze. Prima di appendere gli scarpini al chiodo, continua a gonfiare la rete sui campi di provincia con Avellino, Prato, Carrarese, Ponsacco e Tuttocuoio.

Chiusa la carriera da giocatore, Tavano inizia la gavetta in panchina: prima alla guida del Tuttocuoio (novembre 2022), poi nel settore giovanile dell'Empoli, dove rientra nel 2024 per trasmettere la sua esperienza ai più giovani.

Ora il salto definitivo verso i grandi, al fianco di Lorenzo Tonelli. Un'altra tappa di un percorso che lega a doppio filo Tavano ai colori azzurri, ben oltre il peso dei 120 gol segnati in carriera.