Polonia, Urban: "Sono soddisfatto. Il gol? Mi sono piaciuti sia il passaggio che il tiro"

1-1 tra Polonia e Olanda, nel match andato in scena ieri sera e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. A fine gara, ha parlato così - come riportato da Uefa.com, il ct polacco Jan Urban: "Sono soddisfatto. Rispetto al nostro primo incontro in Olanda, abbiamo tenuto meglio la palla e creato più occasioni. Abbiamo dovuto apportare alcune modifiche perché avevamo alcuni giocatori infortunati e altri squalificati, ma i giocatori che sono subentrati hanno dimostrato la loro qualità. Quindi, ancora una volta, sono davvero contento".

Il commissario tecnico dice la sua sul gol segnato dalla sua Nazionale: "Mi è piaciuto sia il passaggio di Robert Lewandowski che la conclusione di Jakub Kamiński. Come marcatore, ha fatto molto bene. Non si è innervosito, è rimasto calmo e la sua conclusione è stata precisa. È stata davvero una bella azione".