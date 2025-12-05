Polonia, Urban: "Ronaldinho o Ronaldo non potrebbero mai vivere come Lewandowski"

Jan Urban, commissario tecnico della Polonia, ha lodato la professionalità ed etica del lavoro dell'attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski, affermando che nemmeno leggende del calibro di Ronaldinho e Ronaldo sarebbero state in grado di replicare lo stile di vita etico della star blaugrana. "Lewandowski è un professionista completo, un vero professionista e un esempio per tutti. Ronaldinho o Ronaldo non accetterebbero di vivere come lui. È anche una questione di educazione", ha dichiarato Urban.

Tanti complimento per il 9: "Nonostante non lo conoscessi personalmente fino a ora, ciò che ho visto è lo stesso che vedevo da lontano: una richiesta incredibile verso sé stesso, professionalità e, soprattutto, ciò che fa quasi perfettamente: finalizzare l'azione e segnare gol. È un calciatore di altissimo livello proprio per ciò che esige da sé stesso".

Urban ha concluso con un forte apprezzamento per il suo capitano in Nazionale: "Fino a quando non sono diventato CT, non avevo nemmeno avuto l'opportunità di parlargli o stringergli la mano. Lo conoscevo solo da lontano. Quando l'ho visto allenarsi, in campo, in partita, era il Robert che avevo immaginato. Ed è così che è stato. È un esempio per tutti e un giocatore con cui si può lavorare molto bene".