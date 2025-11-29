Sudtirol-Avellino, formazioni ufficiali: Biancolino si affida a Tutino e Patierno in attacco
Queste le formazioni ufficiali di Sudtirol-Avellino, gara valida per la 14ª giornata di Serie B:
SUDTIROL: Adamonis; Masiello, Coulibaly, Casiraghi, Tronchin, S. Davi, Kofler, Merkaj, Veseli, Molina, Odogwu.
A disp.: Poluzzi, Bordon, Mancini, Martini, Zedadka, Mallamo, Pecorino, Italeng, Pietrangeli, Tait, F. Davi, El Kaouakibi. All.: Castori.
AVELLINO: Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Sounas, Cancellotti; Tutino, Patierno.
A disp.: Iannarilli, Gyabuaa, Biasci, Kumi, Crespi, Marchisano, Lescano, Besaggio, Mellino, Aloisi, Volpe, Insigne. All.: Biancolino.
