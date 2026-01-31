TMW Torino, Kulenovic è atterrato a Caselle: ora le visite mediche e la firma

Il Torino è pronto ad abbracciare il suo nuovo attaccante. Sandro Kulenovic è infatti atterrato da pochi minuti all'aeroporto di Caselle e nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con il club granata e lasciare la Dinamo Zagabria. Per il croato sarà un ritorno nel capoluogo piemontese, visto che da giovanissimo, nella stagione 2017/2018 ha vestito la maglia della Juventus facendo tutta la trafila delle giovanili ma senza mai esordire in prima squadra"

Durante la sua carriera ha disputato 126 presenze firmando 43 gol con la Dinamo Zagabria, 72 gettoni e 24 reti con la NK Lokomotiva Zagreb, 37 apparizioni e 8 centri con l'HNK Rijeka, 36 match e 6 gol con il Legia Varsavia, 26 incontri e 8 reti con la seconda squadra dei polacchi e un match con la seconda squadra della Dinamo Zagabria. In più ha giocato diverse gare con le varie nazionali giovanili della Croazia, a partire dall'Under 15 fino all'Under 21, saltando solo l'Under 18.