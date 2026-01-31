Cagliari, sfrutta l'onda e l'ottimo stato di forma: nelle ultime nove gare i sardi sarebbero ottavi

Due vittorie che portano entusiasmo. Il Cagliari scenderà in campo questa sera contro il Verona per dare continuità al suo ottimo momento di forma. Testa sul collo e non distogliere l'attenzione dall'obiettivo finale. Chiede questo il mister Fabio Pisacane dai suoi ragazzi che nelle ultime due gare di campionato hanno portato a casa l'intera posta in palio. Prima contro la Juventus con il successo alla Unipol Domus firmato da Mazzitelli e poi il 2-1 con cui i sardi hanno espugnato il "Franchi" di Firenze contro i viola di Paolo Vanoli.

Sette punti in cinque gare nel 2026

Sei punti che portano entusiasmo ma che certificano come i rossoblù stiano attraversando un ottimo momento. Nelle cinque gare disputate nel 2026, gli isolani hanno perso di misura contro il Milan e 3-0 a Genova contro il Genoa in un match in cui hanno sfiorato a più riprese la rete che avrebbe riequilibrato il risultato. Oltre alla due vittorie di fila è arrivato anche il pareggio dello "Zini" contro la Cremonese di Nicola.

14 punti nelle ultime nove gare

Il Cagliari sta andando forte, senza dubbio. E a merticiarlo sono i numeri. Analizzando le ultime nove partite disputate, la squadra di Pisacane infatti ha ottenuto 14 punti che le varrebbe l'ottavo posto alle spalle del Napoli e davanti al Genoa, altre squadra in forma. Sono infatti quattro le vittorie ottenute in quel lasso di partite, due pareggi e solo tre ko.