L'Inter non molla Perisic: può però arrivare solo in prestito oneroso. Deciderà il PSV
L'Inter continua a lavorare per riportare in nerazzurro Ivan Perisic, esterno croato attualmente sotto contratto con il PSV Eindhoven. Dopo l'eliminazione dalla Champions dei biancorossi tutto lasciava pensare che il club olandese potesse lasciar partire il giocatore ma secondo quanto riportato da Sky Sport l'idea del PSV non sarebbe questa.
La società nerazzurra comunque non molla la presa e le ultime indiscrezioni portano a pensare che ci sia ancora uno spiraglio per il ritorno di Perisic all'Inter, ma solo con la formula del prestito oneroso. Da capire se il PSV aprirà a queste condizioni nelle ultime ore di mercato.
