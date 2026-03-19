Kean come l'amico Leao: prende male il cambio e contesta platealmente Vanoli
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La Fiorentina è sotto 1-0 sul campo del Rakow, nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Conference League, con scena da evidenziare che ha visto protagonista Moise Kean.
Tolto dal campo da Vanoli dopo un'ora di gioco, il centravanti non l'ha presa bene, contestando platealmente la decisione del suo tecnico, e scontrandosi con un componente dello staff. Una scena che ricorda quella di Leao con Allegri durante Lazio-Milan. Da notare, tra l'altro, come Leao e Kean siano peraltro pure amici, condividendo anche una vena musicale oltre al giocare in attacco.
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