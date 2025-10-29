Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Volete segnare? Il Sudtirol vi lascia questa possibilità. Venezia forza 10 (marcatori)

Volete segnare? Il Sudtirol vi lascia questa possibilità. Venezia forza 10 (marcatori)
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Oggi alle 19:29Le Statistiche
Redazione Footstats

Con l’ultimo turno di campionato si è interrotta una miniserie positiva del Venezia che durava da quattro partite. I lagunari in casa propria sono stati molto efficaci nel corso di questo campionato perché è lì che hanno conquistato le tre vittorie che hanno all’attivo e anche nove dei 13 punti che hanno in classifica.

Il Sudtirol non vince dalla quinta giornata e ha ottenuto solamente due punti nelle ultime quattro gare. In trasferta è stato davvero costante però: quattro partite giocate e quattro pareggi ottenuti.

Il Sudtirol e l’Empoli non riescono ad uscire dal campo senza aver preso nemmeno una rete. Zero sono i clean sheet di entrambe le squadre e ultimo posto in questa graduatoria per ora assicurato.

Prima dello svolgimento di questo turno il Venezia poteva vantarsi di essere la cooperativa del gol del campionato di Serie B, anche se a pari merito con la Carrarese. Dieci sono i giocatori diversi di queste due squadre ad essere andati a segno almeno una volta.

TUTTI I PRECEDENTI A VENEZIA (SERIE B E SERIE C)
6 incontri disputati
2 vittorie Venezia
1 pareggio
3 vittorie Sudtirol
7 gol fatti Venezia
6 gol fatti Sudtirol

LA PRIMA SFIDA A VENEZIA
2005/2006 Serie C2 Venezia vs Sudtirol 2-0, 19° giornata
L’ULTIMA SFIDA A VENEZIA
2023/2024 Serie B Venezia vs Sudtirol 2-3, 17° giornata

© Riproduzione riservata
