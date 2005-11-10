Vicenza-Modena 2-1, le pagelle: Ambrosino gol di cattiveria, Belotti glaciale
Marta Bonfiglio
Il Modena di Daniele Galloppa vince quasi all'ultimo respiro in casa del Vicenza per 2-1. Dopo un avvio di studio, Bellomo apre la gara con un tiro sporcato da Nieling (13'). Dopo pochi minuti (17') Belotti chiude il triangolo con Caso e segna la rete del pareggio. Un primo tempo combattuto e acceso lascia spazio a una ripresa ancor più scoppiettante. Alla fine però è il Modena ad avere la meglio grazie alla bella giocata di Ambrosino che scappa via a Zonca, dribbla Brighenti e segna la rete della vittoria!
LE PAGELLE DEL VICENZA
Gagno 6 - Quel salvataggio sul passaggio killer di Papetti è un vero miracolo. Non può arrivarci sulla seconda rete del Modena.
Papetti 6 - Marca stretto l'avversario, non lo molla mai.
Brighenti 5 - Belotti è un cliente molto scomodo ma riesce a contenerlo adeguatamente. Poi la combina grossa facendosi dribblare da Ambrosino sul gol del raddoppio.
Marchizza 5,5 - A tratti evancescente. Poco carisma.
Caferri 6,5 - Grande prestazione di sostanza. E' tra i migliori in campo del Vicenza. Scappa via a tutti.
Pellizzari 6 - Gara ordinata e sufficiente. Poco entusiasmante. Dal 72' Zonta 4,5 - Si perde Ambrosino sul gol all'ultimo respiro.
Bellemo 6 - Ritrova il gol dopo tantissimo tempo, un po' fortunato ma l'atteggiamento è di chi ha fame.
Corazza 6 - Si gioca più dall'altra parte rispetto alla sua. Quando viene chiamato in causa però si comporta bene. Dall'84' Sandon s.v.
Valoti 6,5 - E' tantissime cose. A centrocampo è una mina vagante. Umanamente un grande esempio. Dal 76' Alessio s.v.
Rauti 5,5 - Si muove molto sia a destra sia a sinistra però non riesce a incidere. Non riesce a dare una mano al compagno. Dal 71' Morra 5 - Più di venti minuti sottotono.
Merkaj 5,5 - Dà fastidio a tutta la difesa del Modena che non lo molla un secondo. Sempre ben marcato riesce a fare poco. Troppe lamentele.
Fabio Gallo 5,5 - Tiene botta quasi fino alla fine. La beffa prima dei minuti di recupero gli costa zero punti davanti ai suoi tifosi.
LE PAGELLE DEL MODENA
Chichizola 6,5 - Para tutto quello che c'è da parare. Reattivo e mai deconcentrato.
Zampano 6 - Davvero sfortunato deve lasciare il campo per un problema muscolare. La sua partita sino al 36' era stata ordinata. Dal 37' Imputato 6 - Dà una grande mano anche in fase offensiva.
Folino 6,5 - Si prende tantissimi rischi ma è su tutti i palloni. Un prova di grande carattere.
Nador 6 - Il vero duello con Merkaj è suo. Un po' lo soffre ma alla fine riesce a contenerlo.
Nieling 6 - Bellemo ringrazia per lo zampino sul gol. Soffre tantissimo su Caferri. Nella ripresa però cresce tanto e va premiato.
Santoro 6 - Ripulisce tante palle in mezzo al campo. Si prende falli importanti.
Bianco 5,5 - Partita abbastanza altalenante. Non si fa trovare quasi mai libero dai compagni, e quando riceve tenta la giocata velenosa oppure si incarta.
Olzer 5 - Prestazione piuttosto in ombra. Dall'88' Bozhanaj s.v.
Ambrosino 7,5 - Il gol della vittoria è pesantissimo. Tre punti di cattiveria.
Caso 6,5 - L'altro sfortunato di serata che lascia il campo dopo una brutta torsione. Perfetto l'assist per Belotti a chiudere il triangolo. Dal 55' Brugman 5 - Quasi inesistente.
Belotti 7 - Un gol glaciale. Quanto basta per caricarsi sulle spalle l'attacco per quasi tutto il primo tempo. Dall'88' Montevago s.v.
Daniele Galloppa 6,5 - Una vittoria sudata ma meritata quasi all'ultimo respiro. E adesso è là a tre punti dalla capolista. Almeno per una notte.