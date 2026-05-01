Virtus Entella, Chiappella: "Siamo mancati sulla gestione delle palle inattive. Su Guiu..."

Andrea Chiappella, tecnico della Virtus Entella, ha commentato la sconfitta rimediata contro il Bari: "Sicuramente per quello che ha fatto la squadra nel primo tempo il dispiace è quello di aver terminato la prima frazione in svantaggio. La squadra ha approcciato bene, abbiamo interpretato bene gli spazi che l'avversario ci ha concesso con diverse soluzioni di cambio di gioco e delle buone soluzioni di attacco in via centrale. Secondo me siamo mancati un pò sulla gestione delle palle inattive, non abbiamo gestito con qualità al meglio: mi riferisco alle prime due punizioni dove si poteva fare qualcosina. Siamo andati in svantaggio poi è stata una partita totalmente diversa dove anche l'aspetto psicologico ha dato una mano. Questo vantaggio ha dato una mano al Bari per difendere qualcosa che per loro era importantissimo. Faccio mea culpa dal punto di vista della lettura di Guiu già ammonito; pensavamo di mettere lui da una parte e Bariti dall'altra, visto che riuscivamo a sfondare con continuità le catene esterne, però purtroppo non ha pagato. Mi dispiace per l'espulsione perchè poi ha tolto la possibilità di andare a creare grattacapi all'avversario".

Sugli ultimi trenta metri: "E' mancata un pò di qualità nelle scelte, mi riferisco alle gestione delle palle inattive, velocità nella circolazione della palla con gli spazi chiusi. Bisogna voltare pagina perchè la settimana prossima ci aspetta un'altra battaglia".

Sull'ultima partita: "Ci dispiace perchè siamo venuti qui a provare a strappare a tutti i costi un risultato positivo. Da allenatore devo valutare in maniera serena, selettiva ed equilibrata, che è poi quello che fanni i ragazzi. Ho visto dei ragazzi affranti, delusi, però hanno dato davvero tutto sul campo durante la settimana, ma questa è la B".