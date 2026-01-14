Ufficiale AlbinoLeffe, arriva il centrocampista Ciko dal Latina: ha firmato per un anno e mezzo

L’AlbinoLeffe rinforza il proprio centrocampo con l’arrivo del classe ‘98 Ciko dal Latina dove in questa stagione ha giocato 14 gare mettendo a segno un gol. Questo il comunicato del club lombardo:

"U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Latina Calcio 1932 le prestazioni sportive del calciatore Sevo Ciko, centrocampista classe 1998, che si legherà al club seriano con un contratto sino al 30 giugno 2027.

Nativo di San Benedetto del Tronto (AP), dopo aver mosso calcisticamente i primi passi a livello giovanile con Porto D'Ascoli e Sambenedettese, Ciko ha esordito nel calcio dei grandi - nella Stagione 2014/15 - vincendo l'Eccellenza abruzzese in maglia Folgore Veregra.

Reduce dall’esperienza a Latina nell'ultimo biennio, Ciko - il cui debutto tra i pro con il Picerno risale alla Stagione 2023/24 con l'AZ Picerno - può vantare 214 presenze (32 gol e 10 assist) in Serie D con Folgore Veregra, Grosseto, Folgore Caratese e Derthona (con cui ha segnato 21 gol complessivi nella sola Stagione 2022/23), nonché 67 presenze (5 gol e 2 assist) in Serie C, tra le fila di AZ Picerno e Latina.

A Sevo - che indosserà la maglia numero 17 -, un grande benvenuto da parte di tutta la famiglia AlbinoLeffe e un sentito in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica".