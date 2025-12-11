Milan, domani previsto il ritorno in gruppo di Athekame. Il punto sull'infermeria del Milan
Anche oggi Rafael Leao, Youssouf Fofana, Santiago Gimenez e Cheveyo Balentien hanno proseguito nel Centro Sportivo di Milanello i loro rispettivi programmi personalizzati e di cure. Questo quanto si legge su MilanNews.it, che allo stesso tempo sottolinea come arrivino buone notizie su Zachary Athekame, out nelle ultime settimane per un problema muscolare rimediato in nazionale durante la sosta di novembre: nella giornata di domani, l'esterno svizzero dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo.
Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
