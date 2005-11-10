Kairat Almaty, domani il match di Conference contro l'Atalanta: le immagini della rifinitura

Dopo il pesante ko in casa per 0-3 nell'ultimo turno di campionato incassato dal Parma, l'Atalanta va a caccia del riscatto in Conference League. Domani pomeriggio, a partire dalle 18:45, la formazione allenata da Maurizio Sarri scenderà sul terreno di gioco della New Balance Arena per affrontare i kazaki del Kairat Almaty nel terzo turno del maxi girone della competizione europea.

Per quanto riguarda gli avversari, dopo la conferenza stampa che ha visto protagonisti il tecnico Zhora Arutyunyan e il centrocampista Oiva Jukkola, la squadra è scesa in campo per l'allenamento di rifinitura. Di seguito le immagini e il video raccolti dalla redazione di TuttoMercatoWeb.