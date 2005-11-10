Juventus, Koopmeiners: "Domani sarà una partita speciale per me"

18:55 - Teun Koopmeiners presenta AZ Alkmaar-Juventus, gara valida per la quarta giornata di Europa League in programma domani alle 21. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

Sarà una sfida speciale contro tuo fratello...

"Abbiamo giocato tante partite da piccoli. Domani sarà una partita speciale e ho giocato anche due amichevoli contro di lui ma domani sarà più bella perché è una sfida ufficiale ma sarà ancora più bella se vincerò contro di lui".

Tuo fratello ha detto che non avrà paura di fare contrasti...

"Lui è molto competitivo però è sempre mio fratello. Domani sarà una bella partita".

Quanto maglie hai portato qua?

"12".

Tuo è fratello è più bravo tatticamente?

"Non lo so. Lui era più bravo a scuola domani vedremo in campo".

Quanto ti ha cambiato Spalletti?

"Ho giocato in tanti in ruoli in carriera. Mi sento bene in difesa ma io sono un centrocampista e Spalletti mi ha detto questo. Quanto il mister ha bisogno io posso giocare ovunque".

Dove dovrete fare attenzione?

"Ho detto alla squadra che l'AZ vorrà sempre giocare e presseranno subito per giocare con intensità e dobbiamo stare attenti".

Hai un consiglio per tua mamma?

"La mamma questa volta non è nervosa come il papà e il nonna. Lei non vede l'ora e non ho consiglio per lei. Poi lei ha previsto un 2-2".

Se segni esulti?

"Non sono il tipo di ragazzo che esulta in modo particolare, lo faccio sempre in modo tranquillo. Se domani segnerò esulterò con rispetto per l’avversario, ma dipende dal risultato in quel momento".

Sul libro scritto insieme a Peer?

"È un libro per i bambini, è la storia mia e di mio fratello, di quando giocavamo nelle Academy, delle avventure avute per strada. Vogliamo fare questo per i bambini e sarà pronto settimana prossima".

Come mai l'AZ mette in difficoltà le italiane?

"Questo club ha una filosofia di gioco con molta energia, intensità, voglia di giocare sotto pressione. Bisogna che tutti siano sempre in forma. Non importa se sia italiana o meno, è la filosofia generale che utilizzano qui da anni".