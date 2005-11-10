Norvegia, i convocati di Solbakken: Ostigard comanda la difesa, dentro altri due italiani

Nella giornata odierna il commissario tecnico Stale Solbakken ha presentato la sua lista dei convocati per le partite di Nations League contro il Galles all'Ullevaal Stadion il 14 novembre e contro la Danimarca al Parken il 17 novembre. Rispetto all'ultimo raduno, l'attaccante dell'Atletico Madrid Alexander Sorloth - oltre che obiettivo per l'attacco della Juventus - torna dall'infortunio. Dopo una sola vittoria nelle prime quattro partite, la Norvegia si trova all'ultimo posto del proprio girone, con gli stessi punti del Galles (prossimo avversario) e a tre punti di distanza dalla Danimarca. Da evidenziare invece la chiamata di tre volti della Serie A: Eiving Helland (Bologna), promosso dall'U21, insieme al suo compagno di squadra Heggem e Ostigard dal Genoa.

L'elenco completo dei convocati

Portieri: Orjan Nyland (Lipsia), Egil Selvik (Brest), Sander Tangvik (Amburgo)

Difensori: Kristoffer Kopp (Brentford), Odin Bjortuft (Bodo/Glimt), Torbjorn Heggem (Bologna), Eiving Helland (Bologna), Marcus Pedersen (Olympiakos), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Wolfe (Amburgo), Leo Ostigard (Genoa).

Centrocampisti: Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Fulham), Felix Myhre (West Bromwich), Antonio Nusa (Lipsia), Andreas Schjelderup (Benfica), Martin Odegaard (Arsenal), Thelonious Aasgaard (Anderlecht).

Attaccanti: Erling Haaland (Manchester City), Strand Larsen (Crystal Palace), Alexander Sorloth (Atletico Madrid).