Il Frosinone perde Raimondo a lungo. Il suo sostituto intanto segna un gol ogni 47’

Antonio Raimondo con ogni probabilità ha finito il suo 2026 per via dell'infortunio alla caviglia sinistra: questa è la brutta notizia che è arrivata nelle scorse ore ai tifosi del Frosinone, ma potrebbe non essere poi così drammatica. Sì, perché se i ciociari sono l'attuale Cenerentola della Serie A è anche grazie a una rosa costruita con sapienza dal DS Castagnini nell'ultimo calciomercato estivo.

Con il Torino è subentrato Birligea

Perso Raimondo, c'è quindi spazio per il sostituto. Che, stando almeno alla gestione fatta finora (e alla sostituzione effettuata nel momento in cui si è infortunato il centravanti titolare) dovrebbe essere il romeno Daniel Birligea. Il quale ha tra l'altro dalla sua anche il rendimento sotto porta, uno di quei fattori che fanno tutta la differenza di questo mondo, se e quando si parla di attaccanti.

Se il Frosinone si salva, altri 3,5 milioni

Preso in estate dal FCSB, denominazione attuale della Steaua Bucarest, il centravanti classe 2000 è arrivato all'interno di un pacchetto a base prestito da 5 milioni di euro complessivi (1,5 milioni di onere del prestito e 3,5 di riscatto che avviene in automatico in caso di salvezza) e con 3 gol già segnati nell'avvio di campionato romeno. Non è sembrato soffrire il cambio di campionato, visto che nelle poche occasioni avute fin qui in Serie A ha saputo gonfiare due volte la rete avversaria (una doppietta nel 5-1 al Lecce) in 93 minuti complessivi. Vantando quindi una media realizzativa di grande qualità, con un gol segnato ogni 47'.