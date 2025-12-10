Ranieri chiarisce: "Ho salutato Vanoli quando sono uscito, non mi permetterei mai"

Luca Ranieri, difensore e capitano della Fiorentina, è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della partita di Conference League contro la Dinamo Kiev: "Naturalmente adesso siamo consapevoli del momento in cui ci troviamo. Adesso per tutti noi sono finiti gli alibi, bisogna iniziare a giocare con tanto coraggio e responsabilità. Dobbiamo cercare di cambiare tutto, domani abbiamo una grandissima occasione per poter risollevarci un pochino soprattutto per il morale, il gruppo ci crede, sta male per la situazione in cui ci troviamo, fa fatica anche a dormire perché ci dispiace tanto però sono sicuro che queste cose poi ci porteranno un domani ad avere un sorriso".

Vi sentite squadra?

"Noi remiamo tutti dalla stessa parte perché siamo persone mature che hanno capito il momento. Il nostro problema ad oggi è che appena prendi un gol ti entra dentro tanta insicurezza e devi essere forte a mandarla via sennò non ne esci più. Sono sicuro che già da domani faremo un grande passo in avanti come squadra".

Come parlare ai compagni in un momento del genere?

"Un bellissimo confronto, dobbiamo rimboccarci le maniche e continuare a spingere perché la stagione è ancora lunga, basta crederci e ho visto negli occhi dei miei compagni una voglia incredibile di ribaltare questa situazione. Sono felice di quello che è successo durante la settimana nei nostri discorsi e non vediamo l'ora di giocare domani".

Che rapporto ha con Vanoli?

"L'ho salutato il mister quando sono uscito, non mi permetterei mai di non salutarlo anche perché verrò sostituito altre volte e magari altre partite non giocherò nemmeno. Io ho un bellissimo rapporto con il mister, lo stimo tantissimo, la mia era più una delusione personale quindi massimo rispetto per il mister".

Cosa risponde alle critiche su di lei?

"Fa parte del calcio, l'anno scorso quando le cose andavano bene anche io andavo bene e ora che non stanno andando bene anche io non sto andando bene. Fa parte di questa situazione, cercherò di maturare ancora di più e per me è una soddisfazione immensa tenere questa fascia da capitano per questa squadra quindi accetto le critiche e andiamo avanti tutti insieme".