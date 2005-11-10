Catanzaro, Pafundi a riposo precauzionale: dubbio in vista del Mantova
Luca Bargellini
Il Catanzaro si avvicina alla sfida contro il Mantova con un dubbio di formazione che porta il nome di Simone Pafundi. Il trequartista giallorosso ieri è rimasto a riposo in via precauzionale, ma le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. È quanto riferisce La Gazzetta del Sud.
Un avvio di stagione in salita
Dopo aver sfiorato la promozione in Serie A nella scorsa stagione, il Catanzaro ha affrontato un avvio di campionato molto complicato: appena tre punti conquistati sui quindici a disposizione. La società ha comunque rinnovato la fiducia a Giorgio Gorgone, ma le prossime due partite saranno decisive. Una partenza che pesa, dopo una stagione chiusa a un passo dal salto di categoria, e che obbliga i giallorossi a un immediato riscatto.
Gorgone prepara la ripartenza
Approfittando della lunga sosta per gli impegni delle nazionali, Gorgone ha intensificato i lavori per alzare i giri del motore e arrivare alla ripresa nel migliore dei modi. Il maggiore interrogativo in vista del Mantova riguarda proprio Pafundi, fermato ieri solo per precauzione. Le indicazioni, almeno per ora, sono rassicuranti: secondo il quotidiano il trequartista non dovrebbe avere nulla di preoccupante. Gli ultimi allenamenti diranno se potrà essere a disposizione.