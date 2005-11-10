Catanzaro, Pafundi a riposo precauzionale: dubbio in vista del Mantova

Il Catanzaro si avvicina alla sfida contro il Mantova con un dubbio di formazione che porta il nome di Simone Pafundi. Il trequartista giallorosso ieri è rimasto a riposo in via precauzionale, ma le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. È quanto riferisce La Gazzetta del Sud.

Un avvio di stagione in salita

Dopo aver sfiorato la promozione in Serie A nella scorsa stagione, il Catanzaro ha affrontato un avvio di campionato molto complicato: appena tre punti conquistati sui quindici a disposizione. La società ha comunque rinnovato la fiducia a Giorgio Gorgone, ma le prossime due partite saranno decisive. Una partenza che pesa, dopo una stagione chiusa a un passo dal salto di categoria, e che obbliga i giallorossi a un immediato riscatto.

Gorgone prepara la ripartenza

Approfittando della lunga sosta per gli impegni delle nazionali, Gorgone ha intensificato i lavori per alzare i giri del motore e arrivare alla ripresa nel migliore dei modi. Il maggiore interrogativo in vista del Mantova riguarda proprio Pafundi, fermato ieri solo per precauzione. Le indicazioni, almeno per ora, sono rassicuranti: secondo il quotidiano il trequartista non dovrebbe avere nulla di preoccupante. Gli ultimi allenamenti diranno se potrà essere a disposizione.