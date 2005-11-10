Bologna-Darmian, ci siamo: fumata bianca e firma sul contratto in arrivo, i dettagli

La prova è andata bene e adesso tutti sono convinti: il Bologna piazza il colpo Matteo Darmian. È ormai in arrivo la fumata bianca per il difensore ex Inter, attualmente svincolato, pronto a diventare un nuovo giocatore rossoblù. L'accordo è stato raggiunto dopo alcuni giorni in prova del classe '91 e nella giornata di oggi è prevista la firma sul contratto che legherà Darmian al club emiliano per un anno. Un innesto di grande esperienza per la rosa del Bologna.

Darmian-Bologna, oggi la firma

Completata anche l'ultima parte delle visite mediche nella giornata di ieri, ora mancano dunque soltanto gli ultimi passaggi formali prima di considerare conclusa l'operazione. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, Darmian firmerà oggi il suo contratto annuale con il Bologna, che aggiunge così un elemento duttile ed esperto al proprio reparto difensivo. La fumata bianca è in arrivo: dopo l'intesa raggiunta, il club rossoblù è pronto ad accogliere il suo nuovo rinforzo.