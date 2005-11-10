Juve, Oboavwoduo: "Progetto Next Gen top: a differenza che in Inghilterra qui si gioca contro gli adulti"

Nella lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, l'attaccante classe 2006 della Juventus Next Gen Justin Oboavwoduo, che ha anche recentemente esordito con la prima squadra in Serie A, ha parlato del progetto delle formazioni U23 in Italia.

Questo, il suo pensiero in merito: "Il progetto Next Gen è ottimo perché giochi ogni settimana contro adulti, mentre in Inghilterra giochi seconda squadra contro seconda squadra. Giocare in campionato ogni settimana contro professionisti esperti ti aiuta a crescere e a farti trovare pronto per qualsiasi sfida futura. Con mister Brambilla e lo staff ho un ottimo rapporto, basato sull'onestà: pretendono molto da me perché sanno cosa posso offrire alla squadra e vogliono che mostri le mie qualità in ogni allenamento e in ogni partita. Se c'è qualcosa che non faccio bene, ci sediamo, analizziamo e vediamo come posso migliorare".

Nota poi alla squadra, dal punto di vista anche umano: "Tra i compagni vado d'accordo con tutti, ma ho legato molto con Owusu, con Guerra che essendo il più esperto mi ha aiutato molto ad adattarmi nei primi mesi - siedo vicino a lui nello spogliatoio - e con Elimoghale con cui condivido le origini nigeriane e che parla un po' d'inglese".