Campobasso, aria decisamente tesa in città: striscioni contro Rizzetta e Antonini

Nonostante le smentite arrivate domenica nel post partita direttamente da Matt Rizzetta, e quelle successive di Valerio Antonini, a Campobasso l'aria è diventata piuttosto tesa, perché si continua a vociferare della possibile cessione del club rossoblù all'attuale presidente del Trapani, che da tempo viene accostato a una società di Serie C (inizialmente sembrava la Sambenedettese, poi è emerso anche il Barletta del Ds Luigi Volume, con successiva smentita del presidente Marco Arturo Romano)

E, come riporta Teleregione - canale 17, la tensione si è respirata anche nella stessa società e tra i soci, con i tifosi che hanno appeso in città striscioni non propriamente edificanti all'indirizzo dei due imprenditori. Vedremo quelle che saranno le evoluzioni del tutto.