Latina, il neo presidente D'Apuzzo: "Orgoglioso del ruolo. Gli anni di Terracciano sono indelebili"
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Claudia Marrone
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08.10.2026 00:19Serie C
Di poco più di due ore fa la notizia del cambio al vertice in casa Latina, con il club che - come si legge nella nota ufficiale - ha fatto sapere "che presso lo studio del Notaio Riccardelli di Latina è avvenuto il passaggio delle quote di controllo del club dal socio Terracciano al socio D’Apuzzo".
Hanno ovviamente fatto seguito - ai canali ufficiali della società pontina - le prime parole del neo presidente: "Sono entusiasta e orgoglioso di questa nomina. Ringrazio il presidente Terracciano per lo straordinario impegno, la passione e la dedizione profusi nei suoi nove anni alla guida del club. Nove anni di storia condivisa, di sacrifici e di gioie sportive che resteranno indelebili nella storia della società".
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