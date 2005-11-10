Milan, Saelemaekers fuori fino a febbraio: Amorim studia le soluzioni per rimpiazzarlo

La sosta restituisce al Milan due giovani ulteriormente rafforzati nelle proprie convinzioni. Alphadjo Cisse e Diego Moreira hanno trovato spazio e visibilità con le rispettive nazionali e adesso si preparano a diventare ancora più importanti nelle rotazioni di Ruben Amorim, soprattutto dopo l'infortunio di Saelemaekers. Cisse, grande scommessa del tecnico portoghese, ha già conquistato una maglia da titolare in rossonero e ha confermato il proprio momento anche con l'Italia Under 21: decisivo dalla panchina contro l'Armenia, è poi partito titolare da falso nove nella sfida contro la Polonia. Adesso lo aspetta un nuovo esame, a partire dalla trasferta contro il Sassuolo.

Milan, Moreira è già il miglior marcatore rossonero

Se Cisse è uno dei pupilli di Amorim, Moreira è un profilo particolarmente apprezzato anche dal patron Gerry Cardinale. Il belga ha già realizzato tre reti in campionato, che lo rendono al momento il miglior marcatore del Milan. Il suo impatto gli ha permesso di trovare spazio anche nel Belgio del nuovo ct Mark van Bommel: titolare contro Italia e Francia nelle prime due gare di Nations League, ha poi saltato per squalifica la sfida con la Turchia. Nell'ultimo confronto con i francesi ha invece inciso meno, nonostante un'azione personale diventata virale sui social.

Saelemaekers fuori fino a febbraio: Amorim studia le nuove soluzioni

Come sottolinea Tuttosport, l'operazione alla caviglia destra dovrebbe tenere Saelemaekers lontano dal campo fino a febbraio, aumentando inevitabilmente le opportunità per Cisse e Moreira. Loftus-Cheek non ha convinto alle spalle della punta, Hutchinson deve ancora essere scoperto e Rabiot dovrebbe essere utilizzato più indietro. Nel 3-4-2-1 Cisse può partire favorito a sinistra con Pulisic sul lato opposto, mentre nel 4-2-3-1 potrebbe trovare maggiore spazio Moreira. Con nove partite in poco meno di un mese, entrambi avranno comunque diverse occasioni per confermare la propria crescita. A scriverlo è Tuttosport.