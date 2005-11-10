Grosseto, pignorate le quote del club. La replica: "Nessun effetto sulla gestione"

Novità sul fronte societario in casa Grosseto. Secondo quanto riportato da MaremmaOggi, la totalità delle quote dell'Us Grosseto 1912, detenute da Atlante Srl, è stata sottoposta a pignoramento, come emerge dalla visura camerale aggiornata della società biancorossa. Il club ha risposto con una nota ufficiale per escludere qualsiasi ricaduta sulla gestione.

Cosa riguarda il pignoramento

Il provvedimento è stato promosso da un professionista grossetano, creditore nei confronti della proprietà. Riguarda soltanto la partecipazione societaria e non coinvolge direttamente i beni del club: restano fuori i conti della società, gli immobili, i calciatori e gli altri beni del club. Nell'ambito della procedura è stata inoltre avanzata la richiesta di nominare un custode giudiziario della partecipazione, che potrebbe essere un professionista del settore.

La replica del club

Non si è fatta attendere la risposta del Grosseto, che ha assicurato la piena continuità delle attività sportive e amministrative. Nel comunicato si legge: "non esiste alcun effetto sulla gestione del club: l'ennesima strumentalizzazione dei fatti." La società precisa che la procedura riguarda esclusivamente le quote detenute da Atlante Srl, soggetto giuridicamente distinto dal club, e che non c'è alcun trasferimento di proprietà né alcuna espropriazione. Sul custode, la nota afferma: "non risulta nominato alcun custode, sicché non vi è oggi alcuna novità concreta rispetto alla piena operatività della società."

I legali e la posizione della proprietà

Il club fa sapere che la vicenda è seguita dai legali incaricati: "La vicenda è seguita con la massima attenzione dai legali incaricati e nelle sedi competenti, nell'ambito del percorso già in essere sulla posizione della proprietà. Ogni profilo è trattato con il massimo scrupolo, con l'obiettivo di una completa regolarizzazione della situazione." Il Grosseto assicura inoltre che gli organi sociali sono pienamente in carica e che la gestione prosegue regolarmente.