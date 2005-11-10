De Napoli difende Allegri: "Va supportato, non criticato. Il Napoli non ha fatto mercato"

Nessun processo a Massimiliano Allegri. Nando De Napoli, protagonista in azzurro tra il 1986 e il 1992, prende una posizione netta sul momento del Napoli. "Lo conosco bene da tanti anni. Max va supportato e non criticato in questo momento. È un grande tecnico, inoltre gli allenatori non hanno la bacchetta magica. Serve tempo per dare un'identità alla squadra", spiega l'ex centrocampista a Tuttosport. Per De Napoli, inoltre, bisogna considerare anche il lavoro svolto in estate: "Senza dimenticare che in campo alla fine vanno i giocatori: sono loro che determinano i risultati e il Napoli in estate non ha praticamente fatto mercato". Attenzione anche al prossimo impegno: "Il Frosinone gioca bene e corre forte, inoltre può contare su elementi molto interessanti".

De Napoli: "Farei un sacrificio importante per rinnovare Lobotka"

De Napoli, che ha condiviso con Allegri l'esperienza al Cagliari, racconta di averne intuito già allora le qualità da allenatore: "Max era un numero 10 attento a tutto in allenamento. In campo dirigeva il gioco e la squadra". Sul centrocampo azzurro, invece, sottolinea le difficoltà di Anguissa e indica la sua priorità tra i giocatori in scadenza: "Anguissa è una potenza, ma io un sacrificio importante lo farei per rinnovare Lobotka. Terrei di più quest'ultimo: fa girare la squadra". Tra i giovani promuove Alessandro Romano del Cagliari: "Sta crescendo bene e si è meritato la fiducia di Mancini, che l'ha lanciato subito in Nazionale".

L'amarezza per il Centenario: "Il Napoli non mi ha invitato, ci sono rimasto male"

Nel finale emerge però anche la delusione dell'ex azzurro per l'assenza alla festa del Centenario, nonostante un palmarès con il Napoli che comprende due Scudetti, una Coppa UEFA, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia. "Non mi hanno invitato", rivela De Napoli. Poi chiarisce: "Non ho mai sentito nessuno della società del Napoli. Una telefonata potevano farmela. Ci sono rimasto male e sono tuttora deluso".