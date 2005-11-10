Parma Femminile, si lavora per il nuovo tecnico: il nome in pole è quello di Sottili

Dopo le prime due giornate di campionato, è arrivato anche il primo esonero in Serie A Women, con il Parma Femminile che - come da nota ufficiale - ha esonerato il tecnico Giovanni Valenti (e con lui il suo staff) anche approfittando della sosta, che permetterà al nuovo allenatore di avere più tempo per conoscere la squadra e lavorare in vista della ripresa. Ma chi sarà il nuovo tecnico? Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il nome attualmente in pole è quello di Stefano Sottili, che a breve dovrebbe incontrarsi con la proprietà.

Il trainer è reduce dall'avventura con il Como Women, dove era approdato il 9 agosto 2024, e in estate era stato al vaglio del Napoli Women. Ora, una nuova avventura potrebbe iniziare.