Parma Femminile, si lavora per il nuovo tecnico: il nome in pole è quello di Sottili

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Parma Femminile, si lavora per il nuovo tecnico: il nome in pole è quello di SottiliTMW
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Claudia Marrone
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07.10.2026 19:03Calcio femminile
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© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Dopo le prime due giornate di campionato, è arrivato anche il primo esonero in Serie A Women, con il Parma Femminile che - come da nota ufficiale - ha esonerato il tecnico Giovanni Valenti (e con lui il suo staff) anche approfittando della sosta, che permetterà al nuovo allenatore di avere più tempo per conoscere la squadra e lavorare in vista della ripresa. Ma chi sarà il nuovo tecnico? Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il nome attualmente in pole è quello di Stefano Sottili, che a breve dovrebbe incontrarsi con la proprietà.
Il trainer è reduce dall'avventura con il Como Women, dove era approdato il 9 agosto 2024, e in estate era stato al vaglio del Napoli Women. Ora, una nuova avventura potrebbe iniziare.
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