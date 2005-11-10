Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Serie A, la ripresa del campionato dopo la sosta vista dagli opinionisti

TMW Radio
Daniele Petroselli
autore
Daniele Petroselli
ieri alle 18:15Altre Notizie
07.10.2026 18:15Altre Notizie
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca

Alla radio di Tuttomercatoweb.com si parla della Serie A che riparte dopo la lunga pausa per le nazionali. Ed ecco il parere degli opinionisti su questa ripresa.

Stefano Impallomeni: "Difficile dirlo, ma qualche squadra sarà ingolfata. E' un'incognita per tutte la ripresa. Milan e Juve devono dare una risposta significativa, il Napoli è messo male per gli infortuni. E poi vedremo Como-Roma e l'Inter cosa faranno".

Enzo Palladini: "Sarà un ottobre anomalo. Questa sosta per le big è stata costosa dal punto di vista delle energie e dello stress. Le squadre che non le hanno le coppe sono favorite. C'è il rischio che in questo mese che alcune squadre potrebbero portare a casa un bottino da gestire per il resto della stagione".

Fulvio Giuliani: "Non provo grandi sensazioni. Gli infortuni sono un problema grosso per il Napoli, ma mi sembra che non si sia proprio trovata la chiave da parte di Allegri. Mancini ha dato il senso alla Nazionale in 4 partite, Allegri tra preparazione e cinque partite non si è capito cosa volesse fare del Napoli. Manca proprio l'idea base. Tra campionato e coppa le prossime due devono dare delle risposte altrimenti si aprono scenari difficili".

Giancarlo Padovan: "Mi aspetto qualche sorpresa, perché la sosta è stata lunga. Ci sono giocatori che tornano con infortuni e stanchezza. Non credo da Como, dove vedo ancora la Roma avanti. Il Como è la squadra italiana che ha dato più giocatori alle nazionali. Magari da Cagliari potrebbe venire una sorpresa. E anche Napoli-Frosinone è una partita-trappola".

Simone Braglia: "Mi aspetto una ripartenza forte da parte del Como. Considero il Como una delle squadre che può anche vincere il campionato e potrebbe vincere con la Roma. Ho visto Nico Paz, Da Cunha in Nazionale, credo che possa tornare forte".

Vittorio Oreggia: "Se vincesse la Roma a Como, sarebbe tanta roba. Il Como, al di là del passaggio a vuoto col Frosinone, è forte. Vincesse la Roma, anche a livello psicologico sarebbe un colpo. Sarebbe una piccola impresa".

Fabrizio Carcano: "Il Como ora deve dare continuità. E' un esame per loro. Voglio vedere come andrà a crescere la Juve, al netto degli infortunati, nell'ultima ho visto una squadra con carattere".

Michele Borrelli: "Mi aspetto una partita super interessante tra Como e Roma. Sarebbe una forte candidatura come anti-Inter per chi vince. Ci credo che il Como possa lottare per lo Scudetto. E poi la sera di domenica Juve e Milan, curioso di vedere se partono con delle certezze Spalletti e Amorim o se ricominciano a ruotare".

Articoli correlati

Immagine news 1
Malagò commissario FIGC. Lega Serie A a favore: "Condividiamo la soluzione individuata"
Immagine news 2
Malagò commissario FIGC, è arrivata l'approvazione all'unanimità del Consiglio nazionale del CONI
Immagine news 3
Paltrinieri al CONI: "Ho le idee chiare. Giusto che Malagò continui, anche come commissario"

Altre notizie Altre Notizie

Ieri
Immagine news 1
22:55 Altre Notizie
Premio Colalucci: riconoscimenti per Pellegrini, Gattuso e Binaghi
Immagine news 2
21:54 Altre Notizie
Libri: 'La rivoluzione azzurra', la regola dei 4 italiani per il rilancio del calcio
Immagine news 3
21:50 Altre Notizie
Novità nel mondo delle agenzie: Roc Nation e Branchini uniscono le forze
Immagine news 4
21:13 Altre Notizie
Nuovo ranking FIFA: Spagna sempre leader, dove si posiziona l'Italia di Mancini
Immagine news 5
18:15 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioSerie A, la ripresa del campionato dopo la sosta vista dagli opinionisti
Immagine news 6
17:15 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioJuve, Oreggia: "Segnali con l'Atalanta ma ancora manca un gioco"
Immagine news 7
16:56 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioMilan, Braglia: "Adesso serve un cambio di passo. Manca ancora identità"
Immagine news 8
16:45 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioInter, Padovan: "Pio Esposito avrà il suo spazio con le rotazioni"
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
L'idoneità di McTominay vale quanto un super colpo di mercato. Ma Allegri non ha più tempo: il Napoli deve cambiare marcia subito. Spalletti e Amorim: ricominciano gli esami. Tanti dubbi sulla maxi sosta: gli infortuni non sono casuali
Primo piano
Immagine top news n.0 Pedro dice basta: l’addio al calcio di uno dei giocatori più decisivi di sempre
Immagine top news n.1 Messi lascia l'Argentina: lacrime, eternità, gli applausi di Ronaldo e il dolore per papà Jorge
Immagine top news n.2 Inter, Chivu: "La Champions è un'incognita. Martinez? Si prende le sue responsabilità"
Immagine top news n.3 Messi: "Già mi manca l'Argentina, ma addio giusto. Grazie a tutti, non voglio dimenticare Maradona"
Immagine top news n.4 Inter, Zielinski: "Sogniamo di vincere la Champions. Non è da tutti comandare al Bernabeu"
Immagine top news n.5 Genoa, l'addio di Diego Lopez è dietro l'angolo: prende quota la coppia Modesto-Melissano
Immagine top news n.6 Pedro segue Messi, anche stavolta. Hanno contribuito al mito della cantera Barça
Immagine top news n.7 Napoli, buone notizie per Allegri: McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva, può tornare in campo
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Scoppia il dibattito: chi è il vero Kevin de Bruyne nel 2026?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?
Immagine news podcast n.2 Vi spieghiamo le scelte dietro la nostra Top 100 sui talenti del futuro per l'Italia
Immagine news podcast n.3 Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C
Immagine news podcast n.4 A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Serie A, la ripresa del campionato dopo la sosta vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Oreggia: "Segnali con l'Atalanta ma ancora manca un gioco"
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan, Braglia: "Adesso serve un cambio di passo. Manca ancora identità"
Serie A
Immagine box news Serie A Parma, tripla buona notizia in vista dell'Inter: Delprato, Frigan e Bernabè in gruppo
Immagine box news Serie A Lobotka: "4 gare in 17 giorni, adesso altre 9 col Napoli. Stipendi alti? Ma lo stress è tuo"
Immagine box news Serie A David Silva tona a 40 anni. Miura, Matthews e Rivaldo: chi ha sfidato l'età
Immagine box news Serie A Scarpette al chiodo FC, i giocatori che si sono ritirati nel 2026: lasciano Pedro e Borini
Immagine box news Serie A Napoli, il consigliere Simeone: "200 milioni per il Maradona. Ma non era un 'mezzocesso'?"
Immagine box news Serie A Inter, Chivu: "La Champions è un'incognita. Martinez? Si prende le sue responsabilità"
Serie B
Immagine box news Serie B Nieling: "Durante il mercato ho parlato con il club: la mia volontà era continuare con il Modena"
Immagine box news Serie B Ascoli, Venuti in vista del SudTirol: "La gara potrà essere un bel manifesto per il torneo di B"
Immagine box news Serie B Avellino, Aiello: "Vigili per il mercato, ma a oggi non ci son carenze: potremmo non fare nulla"
Immagine box news Serie B Cremonese, Thorsby: "La classifica dice che non siamo dove vogliamo essere, ma il torneo è lungo"
Immagine box news Serie B Nasce l'Entella League: il club di Chiavari permette di sfidare i giocatori al Fantacalcio
Immagine box news Serie B Carrarese, Abiuso: "Pagliuca ha portato positività ed energia. Ci ha motivati molto"
Serie C
Immagine box news Serie C Latina, il neo presidente D'Apuzzo: "Orgoglioso del ruolo. Gli anni di Terracciano sono indelebili"
Immagine box news Serie C Campobasso, aria decisamente tesa in città: striscioni contro Rizzetta e Antonini
Immagine box news Serie C Juve, Oboavwoduo: "Progetto Next Gen top: a differenza che in Inghilterra qui si gioca contro gli adulti"
Immagine box news Serie C Latina, Terracciano cede le quote al socio D'Apuzzo. È lui il nuovo presidente nerazzurro
Immagine box news Serie C Il Catania a Torre del Grifo. La gioia di Grella: "Alla lunga la perseveranza ha pagato"
Immagine box news Serie C Papu Gomez e il 'rimpianto' Catania: "Avrei chiuso volentieri la carriera lì. Ma a Dubai sto bene"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Parma Femminile, si lavora per il nuovo tecnico: il nome in pole è quello di Sottili
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, Soncin: "Giocare a Firenze è sempre una grande emozione. Sarà una bella spinta"
Immagine box news Calcio femminile Como 1907, la centrocampista arriva dal Messico: ecco in biancoblu Silvana Flores
Immagine box news Calcio femminile Arriva un esonero anche in Serie A femminile. Il Parma esonera Valenti e il suo staff
Immagine box news Calcio femminile L'Italia si prepara alla sfida con la Bielorussia: in gruppo anche le ultime tre 'americane'
Immagine box news Calcio femminile Italia Under17, oggi l'esordio nel Round 1 di qualificazione all'Europeo: sfida all'Austria
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
8 ottobre 2003, il primo gol di Luca Toni con il Palermo. Da lì in poi prenderà il volo
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio - I migliori centrocampisti dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere