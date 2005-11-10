Serie A, la ripresa del campionato dopo la sosta vista dagli opinionisti

Alla radio di Tuttomercatoweb.com si parla della Serie A che riparte dopo la lunga pausa per le nazionali. Ed ecco il parere degli opinionisti su questa ripresa.

Stefano Impallomeni: "Difficile dirlo, ma qualche squadra sarà ingolfata. E' un'incognita per tutte la ripresa. Milan e Juve devono dare una risposta significativa, il Napoli è messo male per gli infortuni. E poi vedremo Como-Roma e l'Inter cosa faranno".

Enzo Palladini: "Sarà un ottobre anomalo. Questa sosta per le big è stata costosa dal punto di vista delle energie e dello stress. Le squadre che non le hanno le coppe sono favorite. C'è il rischio che in questo mese che alcune squadre potrebbero portare a casa un bottino da gestire per il resto della stagione".

Fulvio Giuliani: "Non provo grandi sensazioni. Gli infortuni sono un problema grosso per il Napoli, ma mi sembra che non si sia proprio trovata la chiave da parte di Allegri. Mancini ha dato il senso alla Nazionale in 4 partite, Allegri tra preparazione e cinque partite non si è capito cosa volesse fare del Napoli. Manca proprio l'idea base. Tra campionato e coppa le prossime due devono dare delle risposte altrimenti si aprono scenari difficili".

Giancarlo Padovan: "Mi aspetto qualche sorpresa, perché la sosta è stata lunga. Ci sono giocatori che tornano con infortuni e stanchezza. Non credo da Como, dove vedo ancora la Roma avanti. Il Como è la squadra italiana che ha dato più giocatori alle nazionali. Magari da Cagliari potrebbe venire una sorpresa. E anche Napoli-Frosinone è una partita-trappola".

Simone Braglia: "Mi aspetto una ripartenza forte da parte del Como. Considero il Como una delle squadre che può anche vincere il campionato e potrebbe vincere con la Roma. Ho visto Nico Paz, Da Cunha in Nazionale, credo che possa tornare forte".

Vittorio Oreggia: "Se vincesse la Roma a Como, sarebbe tanta roba. Il Como, al di là del passaggio a vuoto col Frosinone, è forte. Vincesse la Roma, anche a livello psicologico sarebbe un colpo. Sarebbe una piccola impresa".

Fabrizio Carcano: "Il Como ora deve dare continuità. E' un esame per loro. Voglio vedere come andrà a crescere la Juve, al netto degli infortunati, nell'ultima ho visto una squadra con carattere".

Michele Borrelli: "Mi aspetto una partita super interessante tra Como e Roma. Sarebbe una forte candidatura come anti-Inter per chi vince. Ci credo che il Como possa lottare per lo Scudetto. E poi la sera di domenica Juve e Milan, curioso di vedere se partono con delle certezze Spalletti e Amorim o se ricominciano a ruotare".