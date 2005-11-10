Empoli, scade l'esclusiva: i fondi Usa non esercitano l'opzione ma la trattativa resta

La cessione dell'Empoli non si chiude, ma non salta nemmeno. Stando a quanto riportato da Il Tirreno è scaduta l'esclusiva che legava la famiglia Corsi ai fondi americani interessati a rilevare la maggioranza del club, e le due parti non hanno esercitato l'opzione. Il 7 ottobre non è stato quindi il giorno della svolta, ma neppure quello della rottura: il confronto va avanti.

Chi sono i fondi interessati

Ad avere trattato con i Corsi sono due realtà statunitensi. La prima è Bpgc, fondo di private equity indipendente nato nel 2020, che gestisce oltre 700 milioni di dollari e ha investimenti in 180 aziende nel mondo. La seconda è MC Square, società di investment banking e private equity con base a Greenwich, in Connecticut, fondata nel 2013 e specializzata in consulenza strategica e raccolta di capitali. Nel 2025 ha collaborato con Fasanara Capital per lanciare "Fasanara Sports Italia", veicolo dedicato al finanziamento di strutture sportive in Italia.

Il precedente con la Salernitana

I due fondi lavorano da tempo a un investimento nel calcio italiano. Mentre dialogavano con i Corsi, avevano un secondo tavolo aperto con Danilo Iervolino sul futuro della Salernitana, club anch'esso in vendita ma con un appeal inferiore. Il bacino d'utenza granata è più ampio, ma l'Empoli offre altro: un settore giovanile all'avanguardia, un centro sportivo come Monteboro, per il cui ampliamento c'è il via libera del Comune, i campi di Petroio e uno stadio, il Castellani, che diventerà di proprietà. Proprio ieri si è chiuso l'avviso per eventuali piani alternativi di riqualificazione e gestione, mentre l'Empoli ha già pronto il progetto di fattibilità tecnico-economica.

Cosa può succedere ora

Con la fine dell'esclusiva potrebbero tornare in gioco altri possibili acquirenti, tra cui un gruppo di Boston e una cordata italiana, finora "congelati" dall'accordo. Il club dal canto suo non commenta. Resta aperto il nodo dell'intesa economica, forse anche sul valore del vivaio. La trattativa, però, non è chiusa e non è detto che non si possa chiuderla.