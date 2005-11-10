L'annuncio di Modric sul suo futuro (e nota sul suo rapporto con Amorim)

Oggi, dopo le tre settimane passate con la sua nazionale, Modric tornerà ad allenarsi a Milanello agli ordini di mister Amorim. Tra i due, il rapporto è molto positivo; il croato ha accettato anche qualche panchina e qualche discorso tattico su di lui, proprio in nome della sincerità con cui il tecnico portoghese li ha affrontati. Sa di essere al centro del presente del club, ma anche che non è in grado di affrontare con la stessa efficacia tutte le partite e tutti gli avversari. Se sarà chiamato in causa giocherà al suo meglio come ha sempre fatto, altrimenti ricoprirà il ruolo di leader dalla panchina, cercando di trasmettere la sua personalità da un'altra posizione. Senza musi lunghi, ma solo con la gioia di poter giocare ancora a calcio e di poterlo fare per la squadra che tifava da bambino.

MODRIC E IL SOGNO PER IL FUTURO

Poi, quale sarà il suo futuro, è ancora tutto da decifrare: "Mi sento - ha confessato il centrocampista - bene, ho ancora la passione, l'ambizione e le forze. E finché mi sentirò così voglio continuare a giocare. Quanto durerà a questa età? Non lo so dire: possono essere due mesi, tre mesi, sei mesi, un anno, due... non lo so. Non voglio dare una risposta ora per poi dovermene pentire. Andrò passo dopo passo, partita dopo partita, mese dopo mese, ascoltando il mio corpo e come mi sento, e poi deciderò con totale tranquillità. Vedremo quanto durerà: se questo sarà il mio ultimo anno nel calcio o se continuerò ancora non lo so, ma quello che posso dire è che mi sento bene e me la sto ancora godendo. Ora sono concentrato sul calcio giocato, però, come ho detto prima, il Madrid è casa mia e certo che sì, sarebbe un sogno tornarci. Ma vedremo, senza forzare nulla. Se poi, quando smetterò, troveremo qualcosa in cui potrò essere utile e in cui potrò sentirmi importante, perché no? Ma staremo a vedere, c'è tempo per pensare a questo"