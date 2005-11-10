Italia Femminile, Soncin: "Giocare a Firenze è sempre una grande emozione. Sarà una bella spinta"

Secondo appuntamento, quello andato in onda ieri sera alle 23.15, della nuova trasmissione Rai dedicata al calcio femminile, La Rosa del Calcio, che ha visto ospite il Ct della Nazionale Femminile Andrea Soncin.

Che dal ritiro di Coverciano - dove era presente l'inviata Rai Sara Meini - ha così parlato: "Sono mesi che siamo orientate a questo appuntamento, è il nostro momento, il momento che volevamo, che stiamo aspettando da tempo: ci siamo preparate al meglio, quel che possiamo fare è mantenere il filo rosso che ci lega alle ragazze, e questo viene fatto grande alla grande apertura e alla massima disponibilità dei club, anche con gli staff ci scambiamo spesso feedback. Intorno a noi c'è un grande affetto, c'è tanta vicinanza, e lo sentiamo: tutti vogliono raggiungere questo obiettivo. E stiamo creando un'identità per questo".

A proposito di identità, ecco che il Ct parla della squadra: "Ci sono tante gare all'interno di una gara, questo l'ho sempre detto, ma nell'ottica delle due partite sono tanti i parametri che valutiamo per scegliere la formazione, col fine di mettere sempre in difficoltà le avversarie. Ricordo sempre che chi subentra è tanto importante tanto quanto chi parte dall'inizio".

Si parla poi anche della sfida che martedì si giocherà a Firenze, il ritorno del match contro la Bielorussia: "Quando è nata l'idea di poter giocare al 'Franchi' abbiamo sentito la massima disponibilità sia della Fiorentina che della città, che conosce bene il calcio, e che di sicuro martedì ci darà una grande spinta. Certo, l'attenzione massima è prima alla sfida di venerdì, ma non vediamo l'ora che arrivi anche l'appuntamento fiorentino: è davvero una grande emozione".