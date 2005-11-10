Meloni smentisce: "Mai intervenuta su Malagò. Altrimenti non sarebbe finita così"

Giorgia Meloni non è intervenuta nelle vicende della Federcalcio. Il presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il suo ufficio stampa, ha infatti precisato la situazione a Sportitalia, emittente televisiva che aveva parlato di un suo coinvolgimento nelle dinamiche che hanno portato alla nomina di Giovanni Malagò commissario della FIGC.

“Il presidente del consiglio smentisce categoricamente di essere intervenuta riguardo alla nomina di Giovanni Malagò a commissario della FIGC e di avere avuto alcun ruolo nella vicenda”, si legge nella nota diffusa dalla TV.

Ancora più rilevante il secondo passaggio, sempre riportato da Sportitalia: “Il Premier specifica che qualora fosse realmente intervenuta, l’esito della vicenda sarebbe stato certamente diverso da quello che si è verificato”. Confermato, ove fosse necessario, lo scarso feeling dell’esecutivo nei confronti dell’attuale e futuro numero uno del calcio italiano.