Mangas: "Al Monza voglio diventare Super Sayan. E se ci salviamo mi taglio i capelli"
Gaetano Mocciaro
Ricardo Mangas ha rilasciato un'intervista a Repubblica rilasciando alcuni aneddoti relativi al suo particolare look vintage. A partire da cosa lo ha ispirato:
"Mio padre portava i capelli più lunghi dei miei. Era appassionato di Harley Davidson. Noi calciatori in moto non possiamo andarci, ma amo le auto d'epoca anche se mia moglie non me le lascia comprare. Il mio sogno è la Ferrari F40".
Tuttavia, per la salvezza del Monza, il portoghese è disposto a fare un patto: "Se ci salviamo sono pronto a tagliare i capelli. I baffi no".
Personaggio sicuramente non banale, Mangas, che come suggerisce il cognome è appassionato di.. manga: "Al Monza voglio diventare Super Sayan. Il mio personaggio preferito è Naruto, vuole sempre migliorarsi, come me".