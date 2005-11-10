Cristiano come Maradona e Pelè. Quasi certamente non giocherà più nel Portogallo

"Ho commesso un errore nel far riscaldare uno del calibro di Pelé o Maradona per poi non farlo entrare in partita. Se fosse oggi, non lo farei". Nella lunga lettera di Cristiano Ronaldo per spiegare cos'è successo con Jorge Jesus, c'è pure questo inciso. Nelle varie frasi in conferenza stampa che CR7 avrebbe imposto come un diktat c'è questo. E poi: "Per concludere: voglio Cristiano in Nazionale. Anzi, non lo voglio poco, lo voglio moltissimo. Per fortuna, anche lui crede in me. Ha creduto nell'Al Nassr e crede anche nella Nazionale".

Come può Jorge Jesus convocarlo di nuovo?

Detto che nella sua lettera ci possono essere alcune parti condivisibili - altre decisamente meno - è Cristiano Ronaldo che, a 41 anni, vuole ancora essere considerato come il miglior giocatore del Portogallo. Cosa che è dal punto di vista storico, ma non attuale. Lo si è visto anche al Mondiale, dove ha giocato da prima punta ma senza avere il ritmo altrui. Poi certo, la Spagna è pur sempre Campione del Mondo, ma lo stesso Ronaldo è finito nel mirino della critica. Ora l'attacco è concreto ed è impossibile da nascondere.

Difficile tornare

Nella lettera CR7 dice che dovrà essere punito e che spera di rientrare. Un allenatore difficilmente prenderà una decisione del genere. La possibilità è che sia stato l'ultimo tango, non solo per Messi.