Arezzo, al via i lavori per il nuovo stadio: da domani la demolizione della Maratona

Prende il via il percorso che porterà alla costruzione del nuovo stadio di Arezzo. Questa la nota in merito del club amaranto:

"La S.S. Arezzo comunica che prende ufficialmente il via il percorso che condurrà alla realizzazione del nuovo stadio cittadino. Con il completamento dell’iter amministrativo e burocratico, culminato con la firma del contratto di appalto, da domani, venerdì 9 ottobre, inizieranno infatti i lavori di demolizione della Tribuna Maratona dello stadio comunale. Si tratta del primo passo concreto di un progetto ambizioso e strategico per il futuro del club e della città, che porterà alla realizzazione di un impianto moderno, funzionale e aperto al territorio, destinato a diventare un punto di riferimento non soltanto per lo sport ma anche per la vita sociale e aggregativa di Arezzo.

L’avvio dei lavori arriva al termine di un percorso lungo e complesso, che ha visto la costituzione della società di scopo incaricata di seguire lo sviluppo dell’intervento e il successivo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dell’Amministrazione Comunale. Le operazioni di demolizione saranno eseguite dalla ditta Bruschi, realtà imprenditoriale del territorio, in linea con la volontà più volte espressa dal presidente Manzo di valorizzare le professionalità locali. Il coordinamento progettuale è stato affidato all’architetto Fayer, mentre la direzione dei lavori sarà curata dall’ingegner Giorgio Lupoi.

Secondo il cronoprogramma previsto, gli interventi di demolizione saranno completati entro la fine dell’anno e non comporteranno alcuna limitazione allo svolgimento delle gare casalinghe della S.S. Arezzo, che continueranno regolarmente secondo il calendario sportivo. "Oggi non celebriamo soltanto l’avvio di una demolizione, ma l’inizio concreto della costruzione del futuro dell’Arezzo", dichiara il presidente Guglielmo Manzo. "Abbiamo affrontato un percorso impegnativo sotto il profilo amministrativo e progettuale, ma abbiamo sempre creduto nella possibilità di regalare alla città uno stadio all’altezza della sua storia e delle sue ambizioni. Il nostro obiettivo è realizzare una struttura moderna, sicura, sostenibile e vissuta ogni giorno dai cittadini. Desidero inoltre sottolineare con soddisfazione il coinvolgimento di aziende e professionisti del territorio. Fin dall’inizio abbiamo sostenuto che il progetto del nuovo stadio dovesse rappresentare anche un’opportunità di crescita e sviluppo per le eccellenze aretine. La partenza dei lavori dimostra che quanto annunciato in questi anni sta diventando realtà".

L’intervento sulla Tribuna Maratona rappresenta dunque il primo tassello di un percorso che porterà, nei prossimi anni, alla nascita del nuovo stadio di Arezzo, un’infrastruttura destinata ad accompagnare la crescita del club e a diventare un patrimonio per l’intera comunità".