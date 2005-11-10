Napoli, Allegri sorride: torna McTominay. Ma Max perde Vergara a lungo

Il Napoli ritrova Scott McTominay. Il centrocampista scozzese ha ottenuto l’idoneità all’attività agonistica dopo gli ulteriori esami diagnostici svolti oggi e ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. Una notizia importante per Massimiliano Allegri, che non aveva McTominay a disposizione da settembre, quando una lieve aritmia aveva portato il giocatore a sottoporsi a un intervento di ablazione in Inghilterra. Nelle ultime settimane lo scozzese aveva già ripreso il lavoro individuale in campo, ma il via libera arrivato segna il vero rientro nella normale attività con i compagni.

McTominay può tornare con il Frosinone

Adesso toccherà ad Allegri e allo staff medico capire quanto spazio concedergli alla ripresa del campionato. Il Napoli tornerà in campo sabato 10 ottobre al Maradona contro il Frosinone e McTominay può tornare tra i convocati, anche se inevitabilmente il suo minutaggio dovrà essere gestito dopo un mese senza partite. Il suo recupero acquista ulteriore peso considerando le condizioni ancora da valutare di Frank Anguissa. Intanto sono rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali anche De Bruyne e Di Lorenzo, mentre verso il recupero ci sono Meret, Giovane e Spinazzola.

La sosta, però, porta anche una brutta notizia. Antonio Vergara, infortunatosi durante Italia-Turchia, ha riportato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro e dovrà restare fuori almeno un mese. Allegri perde così un’altra soluzione dopo gli stop di Favasuli e Olivera, ma può almeno tornare a contare su McTominay in vista di una fase di calendario che proporrà anche gli impegni contro Villarreal e Venezia.