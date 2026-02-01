TMW Cavese, in attacco è tutto fatto per l'ex Bra Minaj. E tra i pali arriva in prestito Sposito

Una stagione da dover raddrizzare, quella della Cavese, e squadra da puntellare in queste ultime ore di mercato che ci separano dalla chiusura ufficiale delle operazioni invernali, fissata alle ore 20:00 di domani, lunedì 2 febbraio.

Il club campano, comunque, non vuole farsi trovare impreparato, ed è pronto a mettere a segno due colpi, in reparti abbastanza nevralgici del campo, porta e attacco. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, i blufoncè hanno raggiunto l'accordo con il Trapani per il prestito dell'estremo difensore Alex Sposito, mentre in avanti, è tutto fatto per il classe 2001 Elios Minaj, attaccante albanese con passaporto greco che è stato un punto fermo del Bra nel campionato di Serie D: per lui, contratto fino giugno con opzione di riscatto al verificarsi di alcuni condizioni.

Non resta quindi che attendere l'ufficialità delle varie operazioni, che potrebbe già arrivare nella giornata odierna, senza attendere troppo oltre.