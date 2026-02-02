TMW
Eugenio Lamanna vola... al Paradiso: il portiere finora svincolato ha firmato con gli svizzeri
TUTTO mercato WEB
Eugenio Lamanna vola al... Paradiso. Il portiere classe 1989, finora svincolato, ha firmato col club svizzero fino a fine stagione con opzione per un altro anno.
Lamanna aveva lasciato alla fine della scorsa stagione il Sudtirol, rimanendo a lungo senza squadra. Nel suo curriculum si contano, in ordine, le esperienze con Como, Genoa, Gubbio, Bari, Siena, ancora Genoa, Spezia, Monza e Lecco.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile