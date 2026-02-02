Ufficiale Casarano, per la mediana arriva Giulio Patrignani in prestito dalla Cremonese

La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Giulio Patrignani, centrocampista classe 2006, che arriva a titolo temporaneo dalla società U.S.Cremonese.

Cresciuto nel settore giovanile del Perugia, è passato nelle giovanili della Sampdoria, con la cui maglia ha disputato diverse partite sempre con formazione Primavera. Nell’estate 2025 è stato ufficialmente ingaggiato dalla Cremonese, in prestito, dalla Sampdoria.