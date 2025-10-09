Buona la prima per Fabio Cannavaro da ct dell'Uzbekistan: vittoria 2-0 sul Kuwait
Buona la prima per Fabio Cannavaro sulla panchina della nazionale uzbeka. Nell'amichevole contro il Kuwait, giocata oggi pomeriggio allo stadio Olympic di Tashkent, è arrivato un successo per 2-0. Il primo marcatore non poteva che essere Eldor Shomurodov, a segno dopo 10'. Il raddoppio nove minuti più tardi firmato Erkinov.
Fra 4 giorni la selezione giocherà un'altra amichevole, ben più impegnativa, contro l'Uruguay sul neutro di Kuala Lumpur, in Malesia. Ricordiamo che l'Uzbekistan si è qualificato per la prima volta nella sua storia a una Coppa del Mondo, motivo che ha spinto la federazione a puntare su un tecnico internazionale e riconoscibile come Cannavaro.
