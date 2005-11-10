Napoli su Sebastiano Esposito: Giuffredi faciliterebbe l'operazione, Manna prova ad accelerare

Giovanni Manna, ds del Napoli, avrebbe individuato in Sebastiano Esposito, attaccante attualmente al Sassuolo, un possibile rinforzo per la squadra di Massimiliano Allegri già per il mercato di gennaio. La dirigenza azzurra avrebbe già avviato i primi contatti con il club neroverde per verificare la fattibilità dell'operazione e individuare una formula che possa soddisfare tutti.

Giuffredi chiave dell'affare: ha già parlato del possibile arrivo a Partenope

Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, un ruolo importante nell'eventuale trasferimento potrebbe essere ricoperto da Mario Giuffredi, agente dell'attaccante e procuratore di diversi calciatori azzurri, tra cui Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano, Antonio Vergara e Costantino Favasuli. I rapporti consolidati tra Giuffredi e la società di Aurelio De Laurentiis agevolerebbero di molto l'arrivo dell'attaccante in azzurro. L'obiettivo sarebbe ora trovare un'intesa già nelle prossime settimane per portare il talento stabiese a Napoli.

Lo stesso Giuffredi negli scorsi giorni aveva pubblicizzato un possibile tridente con Hojlund e Vergara: "Si incastrerebbero benissimo, perché Sebastiano è un toro a livello fisico. Vergara ha grande forza nelle gambe. Hanno anche colpi tecnici, sono imprevedibili. Non sarebbe male".