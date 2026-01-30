Segnali social per il mercato della Juve: "Ci vediamo in Turchia". E a Kolo Muani... piace

Kolo Muani lancia messaggi via social: il francese, rimasto molto legato all'ambiente bianconero, ha infatti apprezzato in modo evidente (mi piace, ndr) l'ultimo post social del suo vecchio club, la Juventus, che ha dato appuntamento ai tifosi in Turchia con chiaro riferimento al sorteggio di Champions che ha assegnato alla Vecchia Signora il Galatasaray.

Il gesto social di Kolo Muani ha immediatamente acceso le speranze dei tifosi bianconeri, interpretato come un indizio di mercato tutt'altro che banale. Quel "like" al post bianconero sulla Turchia suggerisce un possibile intreccio internazionale proprio mentre la Juve cerca rinforzi di peso per l'attacco. In un calcio dove i segnali digitali spesso anticipano le mosse ufficiali, l'interazione dell'attaccante del Tottenham è diventata virale in pochi minuti.