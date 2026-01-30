Ufficiale Hellas Verona, uno scozzese per l'attacco: dall'Hibernian arriva Kieron Bowie

Kieron Bowie è un nuovo giocatore dell'Hellas Verona, che con un blitz ha sostituito con lo scozzese il brasiliano Giovane, ceduto al Napoli: "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - a titolo definitivo - da Hibernian Football Club le prestazioni sportive dell'attaccante scozzese Kieron Bowie, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2030. Nato a Kirkcaldy, in Scozia, il 21 settembre 2002, Bowie è un attaccante di piede mancino. Esordisce con i professionisti nel Raith Rovers, squadra di terza divisione scozzese, il 23 febbraio 2019, facendo il salto dalle giovanili dello stesso Club alla Prima squadra. Il 10 agosto dello stesso anno trova anche la sua prima rete in campionato nella vittoria per 5-2 contro il Clyde FC. Nella stagione successiva, Bowie, segna 5 reti in campionato in 25 presenze aiutando la squadra a raggiungere la promozione in Scottish Championship, la seconda divisione del calcio scozzese.

A fine campionato si trasferisce al Fulham, squadra di Premier League, che lo aggrega alle proprie formazioni giovanili. Disputa con la squadra londinese due stagioni, la prima con la formazione Under 18 e la seconda con quella Under 21, totalizzando 40 presenze e 20 reti. Nella stagione 2022/23, passa in prestito al Northampton Town, squadra che milita in League Two, la quarta divisione del calcio inglese. In quella stagione Bowie ottiene la seconda promozione della sua carriera, aiutando la squadra a salire in League One con le sue 5 reti in 37 partite. Nella stagione successiva, sempre con Northampton, segna altre 9 reti, a cui si aggiungono 6 assist, in 44 presenze.

Cambia casacca all'inizio del campionato 2024/25, tornando in Scozia, questa volta nell'Hibernian FC, squadra che gioca in Premiership, ovvero il massimo campionato del paese. Segna la sua prima rete con la squadra di Edimburgo il 24 agosto 2024 nella partita pareggiata per 2-2 contro il Dundee FC, chiudendo poi il campionato con 18 presenze e 6 reti, con la squadra che si classifica per le qualificazioni di UEFA Europa League. La stagione 2025/26 inizia proprio con le partite di qualificazione all'Europa League contro il Midtjylland, nelle quali Bowie registra la sua prima presenza europea il 24 luglio 2025. La prima rete nelle competizioni europee arriva, invece, il 14 agosto 2025 contro il Partizan Belgardo, nella sfida valida per la qualificazione in UEFA Conference League.

Nella stagione attuale nel campionato scozzese Bowie ha messo a referto 8 reti e 3 assist in 22 presenze. A livello internazionale ha vestito la maglia della Nazionale Under 21 scozzese in 11 occasioni andando in rete 3 volte, prima di venir convocato nella Nazionale maggiore con la quale ha esordito il 9 giugno 2025. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Kieron, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni".