Gasperini e Svilar alla vigilia di Europa League, pari fra Bayer e Arsenal: le top news delle 22

Vigilia di Europa League per la Roma. In vista della sfida contro il Bologna, il tecnico Gian Piero Gasperini ha dichiarato: "In attacco abbiamo perso molti giocatori: non c'è più Dovbik, Ferguson, Dybala, Soule, Baldanzi, ma in compenso c'è Malen. Zaragoza è arrivato da meno di un mese ma sta partecipando bene. poi ovviamente l'inserimento di giocatori che arrivano a gennaio è sempre più lungo, non tutti fanno come Malen. Comunque mi auguro che nelle prossime gare Bryan possa essere protagonista. In quel ruolo stiamo ruotando diversi giocatori in assenza di Dybala e Soule. Quello che sta giocando più di tutti è Pellegrini, poi ci sono El Shaarawy, Zaragoza, Vaz".

Insieme a Gasperini ha parlato anche il portiere Mile Svilar: "Nessuno mi deve dare la motivazione e gli stimoli per farlo perché sono ambizioso già di mio. Posso ancora migliorare su tutto, di partita in partita: è questo il bello del calcio. Vincere l'Europa League? Certo, competiamo sempre per vincere, poi le notti europee danno emozioni speciali. Proveremo a passare questo turno e poi vedremo

Nel corso dell'intervista della vigilia di Conference League per Sky Sport, il difensore della Fiorentina Fabiano Parisi ha parlato di Vanoli: "Ho avuto tanta fiducia che all'inizio non avevo, uno step che mi ha aiutato a livello di mentalità. Poi ovviamente ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, sappiamo la situazione che sta vivendo la Fiorentina, io sono consapevole e voglio aiutare la squadra e mettermi a disposizione del mister. Lo ringrazierò sempre, anche se non gliel'ho detto direttamente, mi ha ridato quella fiducia di cui avevo bisogno".

In attesa di conoscere i risultati della serata, si è conclusa la prima sfida del mercoledì sera per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Alla BayArena, il Bayer Leverkusen ha impattato contro l'Arsenal per 1-1. Alla rete iniziale di Andrich ha risposto nel finale Havertz su un calcio di rigore piuttosto dubbio. Il verdetto adesso è rimandato alla sfida di ritorno fra sei giorni all'Emirates Stadium di Londra.