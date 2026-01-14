Renate, Foschi: "Finale di Coppa Italia? Qualificazione in bilico, ma tenteremo l'impresa"

“Complimenti al Latina, che ho fatto un’ottima gara. Sapevamo che erano forti, e lo hanno dimostrato oggi. Però le congratulazioni vanno anche ai miei ragazzi perché, anche in una giornata dove siamo stati meno brillanti, hanno lottato alla grande, rifiutando di uscire sconfitti. Questo mi sta piacendo molto": così, il tecnico del Renate Luciano Foschi, che ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro dopo la semifinale di andata di Coppa Italia Serie C, pareggiata appunto 1-1 contro la formazione pontina.

Il trainer delle pantere lombarde aggiunge poi: "La qualificazione? È assolutamente in bilico. Tra due settimane andremo là e proveremo a fare un’altra impresa".

Ricordiamo intanto che le sfide di ritorno - l'altra semifinale contrapporrà Ternana e Potenza - si giocheranno mercoledì 28 gennaio e, come da regolamento,"al termine del turno di Semifinale, risulta vincitrice la squadra che, all’esito delle due gare di andata e ritorno, ottiene il maggior punteggio o, a parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, la squadra che ha conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, sono disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, perdurando tale situazione, l'arbitro procede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.